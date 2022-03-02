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ArcelorMittal Kryvyi Rih yüksek fırınını kapattı, kömür tedariki için Ukraynalı demir yolu şirketiyle anlaştı

Çarşamba, 02 Mart 2022 15:31:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı demir yolu şirketi JSC Ukrzaliznytsia küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih’e yeni bir rota üzerinden kırktan fazla kömür treniyle hammadde taşıyacağını açıkladı. Daha önce kömür tedariki savaş koşulları göz önüne alındığında imkansız olan Ukrayna-Rusya sınırından gerçekleştiriliyordu.

Kömür tedarikinin ArcelorMittal Group şirketleri tarafından ülkenin batı sınırlarına gerçekleştirilmesi bekleniyor ve daha sonra Ukrzaliznytsia buradan hammaddeyi şirkete taşıyacak. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre ilk kömür kargosunun 7-10 gün içinde tesise ulaşması planlanıyor.

Öte yandan ArcelorMittal Kryvyi Rih’in 9 No’lu yüksek fırını hammadde sıkıntısı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Şirketin 6 ve 8 No’lu yüksek fırınları normal seviyelerde faaliyet göstermeye devam edecek. ArcelorMittal Kryvyi Rih Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat tarihinde üretimini minimuma indirmeye başladı.


Etiketler: BDT  Ukrayna  çelik üretimi  ArcelorMittal Kryvyi Rih  |  benzer haberler »

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