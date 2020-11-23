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ArcelorMittal Kryviy Rih’in üretim sonuçları Ocak-Ekim döneminde önemli oranda düştü

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:38:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna merkezli entegre çelik üreticisi ArcelorMittal Kryviy Rih yıllık %16,6 düşüşle 3,8 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi yıllık %11,3 düşüşle 4 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %3,8 düşüşle 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk on ayında şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %11,5 düşüşle 7,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre yalnızca Ekim ayında, ArcelorMittal Kryviy Rih 380.000 mt pik demir, 350.000 mt ham çelik ve 320.000 mt nihai mamul üretti.


Etiketler: çelik üretimi  ArcelorMittal Kryvyi Rih  üretim  Ukrayna  BDT  ham çelik  pik demir  hammaddeler  |  benzer haberler »


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