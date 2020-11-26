ArcelorMittal Kryviy Rih 7 No’lu yüksek fırınındaki bakım çalışmasını tamamladı

Perşembe, 26 Kasım 2020 17:25:48 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli entegre çelik üreticisi ArcelorMittal Kryviy Rih, 7 No’lu yüksek fırınındaki bakım çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Bunun ardından, şirketin yüksek fırını, ilk olarak günde 3.500 mt pik demir üretebilecek. Yaklaşık 54 milyon UAH’a (yaklaşık 1,76 milyon $) mal olan ve yüksek fırınındaki soğutma sisteminin değiştirilmesini de kapsayan bakım çalışması 25 gün sürdü. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket geliştirilmiş yüksek fırınını, ilk başta 12-15 gün olarak planlanan süre yerine beş gün içerisinde faaliyete başlattı.