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ArcelorMittal karbon salımını azaltmak için Fos-sur-Mer’e yatırım yapacak

Salı, 08 Haziran 2021 16:05:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, karbon salımını azaltmak için Fransa’da bulunan Fos-sur-Mer tesisine 1,45 milyon € yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Buna göre şirket, kok tesisindeki 126 fırınının 28 bacasını herhangi bir kaza durumunda kok gazının yanmasını sağlayacak ekipmanla donatacak.

2022 yılında yapılması planlanan bu yatırım, çalışanlar ile tesisin sağlık ve güvenliğini artırırken hava kalitesini de olumlu etkileyecek.

Açıklamaya göre, şirket geçtiğimiz yıl kok tesisinde yeni bir filtreleme sistemine 1,2 milyon € yatırım yaptı. Geçtiğimiz on yılda şirket, 126 fırının bakım çalışmaları için yaklaşık 150 milyon €’luk bir yatırım programı gerçekleştirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  ArcelorMittal  Fransa  yatırım  |  benzer haberler »


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