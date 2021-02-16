ArcelorMittal Italia’nın Taranto tesisindeki çelik tesisi 60 gün içinde kapatılacak

Salı, 16 Şubat 2021 09:57:46 (GMT+3) | Brescia

İtalya’nın Lecce şehri Bölge İdare Mahkemesi (TAR), ArcelorMittal Italia’nın Taranto tesisindeki çelik tesisinin 60 gün içerisinde kapatılmasına karar verdi. Bu karar, eski kabul edilen tesislerden çıkan emisyonu önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla verildi. Söz konusu tesisin işletmecisi ArcelorMittal, kararı Danıştay’a temyize götürdüğünü açıkladı. Tesisin çelikhanesi, yüksek fırınları, maden depolarını, kok birimini, çelik birimini, çelik ürünlerinin düzenlendiği bölgeyi ve toplanma bölgesini içeriyor.

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai dün, 15 Şubat tarihinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Birliğin başkanı Alessandro Banzato, “Lecce şehrindeki mahkeme tarafından Taranto çelik tesisinin kapatılmasına yönelik verilen karardan dolayı son derece endişeliyiz. Davanın sonraki aşamalarında açıkça tartışılacak olan esaslara geçmeden, bu kararın, fabrikanın onarım ve yeniden faaliyete sokulma işlemini durdurması ya da yavaşlatmasından endişe ediliyor. Tesisin çevre iyileştirme çalışmaları devam ederken, üretimin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler de sürüyor. Bu da yalnızca çelik endüstrisi için değil, aynı zamanda tesiste karbon salımını kademeli olarak azaltmayı içeren endüstriyel plan sebebiyle Invitalia’nın yakında şirkette faaliyetlere başlayacağı beklentisi için de çok önemli,” şeklinde konuştu.

Önceden bildirildiği üzere, geçen yılın Aralık ayında yapılan bir anlaşmaya göre, İtalya devleti 400 milyon € yatırımla Ilva tesislerinde %50 hisse alacak. 2022’de başlayacak ikinci aşamada ise, Invitalia şirkete 680 milyon € daha ödeyerek hisse payını %60’a çıkartacak. ArcelorMittal de %40 hisse elde etmek için 70 milyon €’ya kadar yatırım yapacak. 2021 yılında şirketin üretiminin, geçen yıl kaydedilen 3,3 milyon mt’dan 5 milyon mt’a çıkması bekleniyor. Söz konusu endüstriyel planın son adımı, yenileştirilmiş 5 No’lu yüksek fırının ve tek başına 2,5 milyon mt üretim yapması beklenen yeni elektrik ark ocağının da katkısıyla 2025 yılına kadar 8 milyon mt üretim seviyesine ulaşmak.