ArcelorMittal Italia 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatacak

Çarşamba, 27 Ocak 2021 16:28:23 (GMT+3) | Brescia

ArcelorMittal Italia yönetimi, bu haftanın başında İtalya’nın Taranto şehrinde gerçekleştirilen bir toplantıda Ilva tesisindeki 2 No’lu yüksek fırınını önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete başlatacağını söyledi. Bu yıl tesiste, 4 No’lu yüksek fırının Mart veya Nisan ayında bakım çalışması nedeniyle askıya alınması beklense de, 1, 2 ve 4 No’lu yüksek fırınların toplam yaklaşık 5 milyon mt üretim gerçekleştirilmesi bekleniyor. FIM, FIOM, UILM ve USB sendikaları önceden, 2021’e dair üretim tahmini dahil olmak üzere ArcelorMittal’in beş yıllık endüstriyel planı için daha fazla detay vermesini talep etmişti. ArcelorMittal Italia 2020 yılında toplam yaklaşık 3,4 milyon mt ile en düşük üretim seviyesini kaydetti.

Şirketin 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatması teknik nedenler dolayısıyla 26 Ocak tarihine ertelenmişti. Önceden bildirildiği üzere, geçtiğimiz yılın ilkbahar döneminden beri askıda olan 2 No’lu yüksek fırının yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte Taranto şehrindeki tesisin günlük çelik üretimi 10.000 mt’dan 14.000 mt’a yükselecek.

Aynı zamanda, Covid-19 salgını nedeniyle Taranto tesisinde 4 Ocak’ta başlayan geçici işten çıkarmalar 12 hafta daha sürebilir ve bu da 8.132 işçiyi doğrudan etkileyebilir. Şirkete göre bu durum, salgın dolayısıyla işlerdeki azalmanın devam etmesinin bir sonucu.