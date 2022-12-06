ArcelorMittal Hollanda merkezli hurda geri dönüşüm şirketini devraldı

Salı, 06 Aralık 2022 16:00:21 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Hollanda’da bulunan hurda geri dönüşüm şirketi Riwald Recycling’i (Riwald) devraldığını açıkladı. Devralımın 2023 yılının Ocak sonunda tamamlanması bekleniyor.

Riwald her ikisi de doğrudan liman erişimi olan iki hurda sahası işletiyor ve 2021 yılında 330.000 mt hurda işledi. Şirket çok çeşitli tedarikçilerden hurda temin ediyor ve ayrıştırma işlemlerinde yüksek donanımlı teknik ekipmanlar kullanıyor, bu da şirketin yüksek saflık oranına sahip ürünler elde etmesini sağlıyor.

ArcelorMittal Europe CEO’su Geert Van Poelvoorde, “Söz konusu anlaşmayla birlikte, bu sene metal geri dönüşümü alanında üçüncü kez devralım gerçekleştirdik. Bu hamleler, çelik hurdasının karbonsuz üretim çabalarımız için önemini ve Avrupa’daki çelik üretimimizde karbon salımını 2030’a kadar %35 azaltma hedefimizi destekliyor,” şeklinde konuştu.

ArcelorMittal bu yıl Almanya merkezli ALBA International Recycling’in bazı metal geri dönüşüm tesislerini ve SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, İskoçya merkezli John Lawrie Metals’i devralmıştı. Riwald’la birlikte, söz konusu üç şirket 2021 yılında bir milyonun üzerinde çelik hurdası işledi.