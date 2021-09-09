ArcelorMittal hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşası için hükümetten fon alacak

Perşembe, 09 Eylül 2021 11:47:51 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya hükümetinin ülkenin ilk endüstriyel ölçekli hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasını desteklemek için 55 milyon € fon vermeyi planladığını açıkladı. Tesisin inşası için toplam 110 milyon € sermaye harcaması gerekiyor.

Tesis, demir cevherini doğrudan indirgemek için Hamburg tesisinden çıkan atık gazın ayrıştırılmasıyla üretilen hidrojeni kullanacak. Tesiste üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

ArcelorMittal, 2030 yılına kadar yalnızca Hamburg tesisinde yılda bir milyon mt’dan fazla karbonsuz çelik üretmeyi, böylece yılda yaklaşık 800.000 mt karbon salımı tasarrufu yapmayı planlıyor.