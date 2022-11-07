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ArcelorMittal France Fos-sur-Mer tesisindeki 2 No’lu yüksek fırınını geçici olarak askıya alacak

Pazartesi, 07 Kasım 2022 12:32:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, ülkenin güneyinde bulunan Fos-sur-Mer tesisindeki iki yüksek fırınından birini Aralık ayından itibaren geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip 2 No’lu yüksek fırının askıya alınmasının başlıca nedeninin çelik talebindeki yavaşlama ve yüksek enerji fiyatlarının etkisi olduğu anlaşılıyor. Talebin ne zaman toparlanacağı belirsiz olduğu için yüksek fırının ne kadar süre askıda kalacağı bildirilmedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında ArcelorMittal Almanya, İspanya ve Polonya’daki yüksek fırınlarını da aynı sebeplerden askıya almıştı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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