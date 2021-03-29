ArcelorMittal Europe CEO’su: Yeşil üretime geçildikten sonra çelik %60 daha pahalı olacak

Pazartesi, 29 Mart 2021 14:55:45 (GMT+3) | Brescia

ArcelorMittal Europe CEO’su Geert Van Poelvoorde, Reuters’a verdiği bir demeçte, yeşil üretime geçildikten sonra Avrupalı çelik üreticilerinin yaklaşık %60 daha yüksek çelik maliyetlerine hazır olmaları gerektiğini belirtti. Çelik devinin özellikle Almanya’ya bağlı kuruluşlar arayışında olduğunu belirten Poelvoorde, aynı zamanda “enerji sektöründen yenilenebilir enerji sağlayacak partnerler” aradıklarını söyledi. ArcelorMittal aynı zamanda “karbonu değiştirmek ve çelik hurdası kullanımını artırmak” istiyor.

Şirket, Almanya’daki Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinin dönüşümünün 1-1,5 milyar €’ya mal olmasını bekliyor. Her bir tesiste bir yüksek fırın kapatılacak ve yerine elektrik ark ocakları kurulacak. Aynı zamanda iki tesiste de doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edilmesi planlanıyor. İlk başta bu tesislerde geçiş yakıtı olarak benzin kullanılacak, sonrasında ise yenilenebilir elektrikten üretildiğinde karbonsuz olduğu düşünülen hidrojene geçilecek. Poelvoorde’ye göre bu yatırımlar “karbon salımını yılda 5 milyon ton azaltma potansiyeline sahip.” Aynı zamanda Poelvoorde, AB’nin ağır karbon yükü bulunan ülkelerden yapılan çelik ithalatına sınır koruma vergileri getirmesi gerektiğini söyledi.