﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Europe CEO’su: Yeşil üretime geçildikten sonra çelik %60 daha pahalı olacak

Pazartesi, 29 Mart 2021 14:55:45 (GMT+3)   |   Brescia
       

ArcelorMittal Europe CEO’su Geert Van Poelvoorde, Reuters’a verdiği bir demeçte, yeşil üretime geçildikten sonra Avrupalı çelik üreticilerinin yaklaşık %60 daha yüksek çelik maliyetlerine hazır olmaları gerektiğini belirtti. Çelik devinin özellikle Almanya’ya bağlı kuruluşlar arayışında olduğunu belirten Poelvoorde, aynı  zamanda “enerji sektöründen yenilenebilir enerji sağlayacak partnerler” aradıklarını söyledi. ArcelorMittal aynı zamanda “karbonu değiştirmek ve çelik hurdası kullanımını artırmak” istiyor.

Şirket, Almanya’daki Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinin dönüşümünün 1-1,5 milyar €’ya mal olmasını bekliyor. Her bir tesiste bir yüksek fırın kapatılacak ve yerine elektrik ark ocakları kurulacak. Aynı zamanda iki tesiste de doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edilmesi planlanıyor. İlk başta bu tesislerde geçiş yakıtı olarak benzin kullanılacak, sonrasında ise yenilenebilir elektrikten üretildiğinde karbonsuz olduğu düşünülen hidrojene geçilecek. Poelvoorde’ye göre bu yatırımlar “karbon salımını yılda 5 milyon ton azaltma potansiyeline sahip.” Aynı zamanda Poelvoorde, AB’nin ağır karbon yükü bulunan ülkelerden yapılan çelik ithalatına sınır koruma vergileri getirmesi gerektiğini söyledi.


Etiketler: Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Mar

İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında %1,6 arttı
16  Mar

İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı 2020’de %15,1 düştü
12  Mar

ArcelorMittal Italia Taranto’daki çelik tesisinde faaliyetlerine devam edebilir
12  Mar

ArcelorMittal, Liberty Steel'in galvanizleme hatlarına sıcak sac tedarik etmeyi bıraktı
03  Mar

AB Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünleri kayıt altına alacak