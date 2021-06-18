ArcelorMittal Cleveland-Cliffs’te kalan hisselerinin satışını tamamladı

Cuma, 18 Haziran 2021 13:50:20 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal North America Holdings LLC’nin kalan 38,2 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedinin satışını tamamladığını açıkladı.

Cleveland-Cliffs adi hisse senetlerinin satışından elde edilen gelir, ArcelorMittal adi hisse senetlerinin 750 milyon $’lık yeni hisse geri alım programı için kullanılacak. Bu yeni hisse geri alım programı hemen devreye alınacak.

Cleveland Cliffs’in kalan adi hisselerinin satışı, şimdiye kadar ArcelorMittal USA’in satışından elde edilen toplam nakit geliri 1,9 milyar $’a yükseltti ve bunların tamamı hisse geri alım programı yoluyla ArcelorMittal hissedarlarına iade edilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, ArcelorMittal North America, Cleveland-Cliffs’in opsiyonunda yaklaşık 58 milyon oydan yoksun imtiyazlı hisse senedini elinde tutmaya devam edecek.