﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Cleveland-Cliffs’te kalan hisselerinin satışını tamamladı

Cuma, 18 Haziran 2021 13:50:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal North America Holdings LLC’nin kalan 38,2 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedinin satışını tamamladığını açıkladı.

Cleveland-Cliffs adi hisse senetlerinin satışından elde edilen gelir, ArcelorMittal adi hisse senetlerinin 750 milyon $’lık yeni hisse geri alım programı için kullanılacak. Bu yeni hisse geri alım programı hemen devreye alınacak.

Cleveland Cliffs’in kalan adi hisselerinin satışı, şimdiye kadar ArcelorMittal USA’in satışından elde edilen toplam nakit geliri 1,9 milyar $’a yükseltti ve bunların tamamı hisse geri alım programı yoluyla ArcelorMittal hissedarlarına iade edilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, ArcelorMittal North America, Cleveland-Cliffs’in opsiyonunda yaklaşık 58 milyon oydan yoksun imtiyazlı hisse senedini elinde tutmaya devam edecek.


Etiketler: Cleveland-Cliffs  ABD  ArcelorMittal  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Haz

Tenaris, ABD’deki ilk çelikhanesinde üretime başladı
09  Haz

JSW USA, Nucor, US Steel ve Cleveland-Cliffs’i “yasa dışı kartel” oluşturmakla suçladı
09  Haz

AB Rekabet Kurumu ArcelorMittal’in Liberty Steel’in Fransa’daki tesislerine yönelik teklifi için bir ay içinde karar ...
08  Haz

ArcelorMittal karbon salımını azaltmak için Fos-sur-Mer’e yatırım yapacak
07  Haz

Kanada Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı