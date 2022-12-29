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ArcelorMittal bu yıl Avrupa’da dördüncü kez geri dönüşüm şirketi aldı

Perşembe, 29 Aralık 2022 14:15:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal çelik üretiminden kaynaklanan karbon salımını azaltmak için hurda kullanımını artırma stratejisi kapsamında, Polonya merkezli hurda geri dönüşüm şirketi Zakład Przerobu Złomu (Złomex)’yi satın aldığını açıkladı.

Alımın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Söz konusu alım bu sene ArcelorMittal’in hurda geri dönüşümü alanında Avrupa’da yaptığı dördüncü devralım oldu.

Krakow ve Varşova’da hurda sahaları işleten Zlomex, ArcelorMittal’in Dąbrowa Górnicza ve Varşova’da bulunan çelik tesislerine uzun süredir hurda tedarik ediyor. Zlomex geçtiğimiz yıl yaklaşık 400.000 mt hurda işledi ve sevk etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl ArcelorMittal Almanya merkezli ALBA International Recycling’in bazı metal geri dönüşüm tesislerini, İskoçya merkezli hurda geri dönüşüm şirketi John Lawrie Metals’i ve Hollanda merkezli hurda geri dönüşüm şirketi Riwald Recycling’i devraldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Devralım ArcelorMittal 

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