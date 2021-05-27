ArcelorMittal Brazil Barra Mansa tesisinde üretime yeniden başlamak için 3,5 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 27 Mayıs 2021 10:10:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal’in yerel bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, bu mali yılın ikinci yarısına kadar Barra Mansa tesisinde çelik üretimine yeniden başlamak için 3,5 milyon $ (19 milyon BRL) yatırım yapacak.

Söz konusu tesis, Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin aynı isimli şehrinde yer alıyor. Şirket, yatırımın, üretimin yeniden başlaması için gerekli tadilat ve bakım çalışmalarını kapsayacağını belirtti.

Barra Mansa tesisi, o dönem iç pazardaki talebin zayıf olması nedeniyle 2019 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. ArcelorMittal Brazil, tesisin yeniden devreye alınmasıyla birlikte 100 doğrudan ve 50 dolaylı istihdam sağlamasını bekliyor.

Şirket, tesisin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte, yerel çelik sektörünün canlanmasına bağlı olarak Brezilya’nın iç piyasada artan çelik talebini karşılamayı hedefliyor.