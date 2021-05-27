﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Brazil Barra Mansa tesisinde üretime yeniden başlamak için 3,5 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 27 Mayıs 2021 10:10:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal’in yerel bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, bu mali yılın ikinci yarısına kadar Barra Mansa tesisinde çelik üretimine yeniden başlamak için 3,5 milyon $ (19 milyon BRL) yatırım yapacak.

Söz konusu tesis, Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin aynı isimli şehrinde yer alıyor. Şirket, yatırımın, üretimin yeniden başlaması için gerekli tadilat ve bakım çalışmalarını kapsayacağını belirtti.

Barra Mansa tesisi, o dönem iç pazardaki talebin zayıf olması nedeniyle 2019 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. ArcelorMittal Brazil, tesisin yeniden devreye alınmasıyla birlikte 100 doğrudan ve 50 dolaylı istihdam sağlamasını bekliyor.

Şirket, tesisin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte, yerel çelik sektörünün canlanmasına bağlı olarak Brezilya’nın iç piyasada artan çelik talebini karşılamayı hedefliyor.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Brezilya  yatırım  ArcelorMittal  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  May

SAM Brezilya’da demir cevheri projesini devam ettirmek için taahhütname imzalayacak
24  May

ArcelorMittal Brazil Fiat Chrysler ve CBMM ile güçlerini birleştirdi
24  May

Usiminas yüksek fırın yatırımını 2023’e erteledi
12  May

Şili’de demir cevheri projesinin yeniden değerlendirilmesine yönelik alınan mahkeme kararı temyize taşındı
06  May

Anglo American Brazil Minas-Rio atık barajının yüksekliğini artırmak için ruhsat aldı