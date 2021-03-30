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ArcelorMittal Brazil 336,9 milyon $ değerindeki Vega projesine yeniden başladı

Salı, 30 Mart 2021 11:29:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal Brazil 336,9 milyon $ (1,9 milyar $) değerindeki Vega büyüme projesine yeniden başladı.

Şirket, “büyüyen yerel piyasaya” hizmet vermek adına, sıcak daldırma ve soğuk haddeleme birimlerinin kapasitesini artırmayı ve yıllık 700.000 mt kapasiteli yeni bir sürekli tavlama hattı ile Santa Catarina eyaletinde bir sürekli galvanizleme hattı inşa etmeyi planlıyor.

Proje, yerel inşaat sektörü ve araç gereç sektörlerine hizmet sunmak üzere yıllık 100.000 mt kapasiteli organik kaplama hattını içeriyor. Projenin ayrıca, şirketin hızla büyüyen otomotiv ve sanayi pazarlarındaki konumunu yüksek mukavemetli çelik ürünleri aracılığıyla iyileştirmesi bekleniyor.

ArcelorMittal Brazil, projeyi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlamayı planlıyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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