ArcelorMittal Belçika ve Flanders hükümetleriyle DRI tesisi inşa etmek için niyet mektubu imzaladı

Salı, 28 Eylül 2021 14:46:25 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Belçika ve Flanders hükümetleriyle, Belçika’da bulunan Gent tesisinde inşa edilecek iki yeni elektrik ark ocağının yanı sıra, 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi için 1,1 milyar €’luk bir projeyi destekleyen bir niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Finansman desteği için Avrupa Komisyonu’nun onayı da gerekiyor.

Doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve elektrik ark ocakları inşa edildikten sonra, üretim kademeli olarak yüksek fırın A’dan DRI tesisine ve elektrik ark ocaklarına geçecek, ardından yüksek fırın A faaliyet ömrünün sonuna geldiğinde kapatılacak. Sonuç olarak, ArcelorMittal Belgium, 2030 yılına kadar karbon salımını yılda 3,9 milyon mt azaltacak.

DRI tesisi, 195 milyon €’luk önemli bir yatırımın ardından 2021 yılının Mart ayında üretime yeniden başlayan Gent’de bulunan yüksek fırın B ile birlikte çalışacak.