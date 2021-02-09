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ArcelorMittal 40 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedini satacak

Salı, 09 Şubat 2021 16:46:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal North America Holdings LLC’nin halka arz yoluyla 40 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedini satmak için bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Cleveland-Cliffs adi hisse senetlerinin satışından elde edilen gelir, ArcelorMittal adi hisse senetlerinin yeni hisse geri alım programı için kullanılacak. Satışın ardından, ArcelorMittal North America, 38 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedi ve yaklaşık 58 milyon oydan yoksun imtiyazlı hisse senedini elinde tutmaya devam edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Aralık ayında ArcelorMittal 505 milyon $ nakit ve 78 milyon Cleveland-Cliffs adi hisse senedi almıştı.


Etiketler: ArcelorMittal  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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