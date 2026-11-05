ArcelorMittal 2026'nın üçüncü çeyreğinde net zarar açıkladı, Avrupa'daki çelik sevkiyatlarının güçlenmesini bekliyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal 2026 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Ukrayna'daki faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle üçüncü çeyrekte net zarar kaydeden şirketin AVFÖK değeri ise yıllık bazda arttı. Şirket Avrupa'daki piyasa koşullarının iyileşmesinin ve stratejik projelere yönelik yatırımların sürmesinin önümüzdeki dönemde performansını desteklemesini bekliyor.

Ukrayna kaynaklı giderler net sonuçları baskıladı

ArcelorMittal, ikinci çeyrekte kaydettiği 683 milyon $ ve 2025 yılının aynı çeyreğindeki 377 milyon $ net kâra kıyasla üçüncü çeyrekte 391 milyon $ net zarar açıkladı. Bu sonuca Ukrayna'daki ArcelorMittal Kryvyi Rih tesisinin faaliyetlerinin askıya alınmasıyla bağlantılı 852 milyon $ değer düşüklüğü ve 293 milyon $ istisnai gider dahil edildi. Şirket faaliyetlerin askıya alınmasını birden fazla füze saldırısının ardından artan güvenlik risklerine ve lojistik üzerindeki ciddi baskıya bağladı.

Bu arada şirketin düzeltilmiş net kârı ikinci çeyrekteki 683 milyon $ seviyesinden 868 milyon $ seviyesine yükseldi. AVFÖK değeri yıllık %34 artışla 2,02 milyar $ olurken, önceki çeyrekte kaydedilen 2,06 milyar $ seviyesinin hafif altında kaldı. Ton başına AVFÖK değeri ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 111$/mt seviyesine kıyasla 155$/mt oldu.

Çelik sevkiyatlarındaki düşüşe rağmen dokuz aylık AVFÖK değeri arttı

ArcelorMittal'in üçüncü çeyrek satış gelirleri, ikinci çeyrekteki 16,76 milyar $ ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 15,66 milyar $ seviyelerine kıyasla 16,47 milyar $ oldu. Önceki çeyrekte sırasıyla 14,3 milyon mt ve 13,4 milyon mt olan ham çelik üretimi ve çelik sevkiyatları, üçüncü çeyrekte 13,7 milyon mt ve 13 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde şirketin satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 46,38 milyar $ seviyesinden 48,68 milyar $ seviyesine, AVFÖK değeri ise 4,95 milyar $ seviyesinden 5,77 milyar $ seviyesine yükseldi. Buna karşılık net kârı 2,98 milyar $ seviyesinden 867 milyon $ seviyesine geriledi.

Dokuz aylık dönemde ham çelik üretimi 42,8 milyon mt seviyesinden 41,3 milyon mt seviyesine düşerken, çelik sevkiyatları 41 milyon mt seviyesinden 39,2 milyon mt seviyesine indi.

AB'nin ticaret önlemleri Avrupa'daki yassı çelik sevkiyatlarını destekliyor

ArcelorMittal'e göre AB'nin güçlendirdiği ticaret önlemleri, ithalatın pazardaki payını azaltmaya ve yerel üreticilerin kapasite kullanımını desteklemeye başladı. Şirket, yeni tarife kotası düzenlemesinin uygulanmasının ardından Avrupa'daki tüm yüksek fırınlarını yeniden devreye aldığını belirtti.

Şirketin Avrupa'daki yassı çelik sevkiyatları, olağan mevsimsel eğilimin aksine üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre %1,1 artarak yaklaşık 5,2 milyon mt oldu. Buna rağmen uzun çelik sevkiyatlarındaki düşüş ve satış fiyatlarının artan enerji ve karbon maliyetlerine gecikmeli uyum sağlaması nedeniyle Avrupa segmentinin FAVÖK'ü 697 milyon $ seviyesinden 548 milyon $ seviyesine geriledi.

ArcelorMittal dördüncü çeyrekte Avrupa'daki yassı çelik sevkiyatlarında yıllık bazda çift haneli büyüme beklerken, grubun yılın ikinci yarısındaki toplam sevkiyatlarının ilk yarıdaki seviyeyi aşacağını öngörüyor.

Liberya'daki kapasite artışı demir cevheri üretimini destekleyecek

Grubun toplam demir cevheri üretimi önceki çeyrekteki 13,5 milyon mt ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 12,1 milyon mt seviyelerine kıyasla üçüncü çeyrekte 12,6 milyon mt oldu.

Kanada ve Liberya'daki madencilik operasyonlarının toplam üretimi Liberya'daki yeni zenginleştirme tesisinin üretimini artırmasının desteğiyle yıllık %13,4 artarak 9,7 milyon mt seviyesine ulaştı. Ancak uzun süren şiddetli yağışlar nedeniyle Liberya operasyonunun yıl geneline ilişkin sevkiyat beklentisi yaklaşık 16 milyon mt seviyesine düşürüldü. Operasyonun dördüncü çeyrekte yıllık bazda 20 milyon mt tasarım kapasitesiyle uyumlu üretim ve sevkiyat hızlarına ulaşması bekleniyor.

Yatırım harcaması beklentisi korundu

ArcelorMittal stratejik yatırımlar için ayrılan 1,7-1,9 milyar $ dahil olmak üzere 2026 yılı yatırım harcaması beklentisini 4,5-5 milyar $ seviyesinde korudu. Büyüme projelerinin ve tamamlanan satın almaların tam kapasiteye ulaşmalarıyla birlikte 2026 ve sonrasında şirketin AVFÖK değeri potansiyeline yaklaşık 1,8 milyar$ katkı sağlaması bekleniyor.

Şirketin net borcu Haziran sonundaki 9,5 milyar $ seviyesinden Eylül sonunda 10,3 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirket Ocak-Eylül döneminde işletme sermayesine bağlanan 2,5 milyar $ tutarındaki kaynağın büyük bölümünün dördüncü çeyrekte serbest kalmasını ve böylece nakit yaratımını ve borç azaltımını desteklemesini bekliyor.