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AQS kütük ve inşaat demiri ürün yelpazesini genişletiyor

Cuma, 23 Aralık 2022 16:14:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Cezayir’in en büyük iki çelik üreticisinden biri olan Algerian Qatari Steel (AQS), faaliyetlerini en iyi hale getirmek için yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket önceden açıkladığı ve toplam üretim kapasitesini iki katına çıkarmaya yönelik olan uzun vadeli hedefinin yanı sıra özellikle son zamanlarda artan ihracat satışları nedeniyle orta vadede satışlarını iyileştirmek adına yeni bir yatırım planlıyor.

Bu kapsamda AQS, 1 No’lu haddeleme hattındaki mevcut 16-40 mm inşaat demiri üretimine  12, 14 ve 16 mm ebatlarını da eklemek adına Danieli ile anlaştı. Ayrıca üreticinin ilk olarak 150x150 mm kütük üretmek üzere tasarlanmış beş bantlı kütük döküm ünitesi yenilenerek 130 mm kütük üretimi de mümkün hale getirilecek.

Şirketten bir kaynağa göre, yatırımın 2023 ortasında yapılması öngörülüyor ve genişletilecek ürün portföyü şirketin satış verimliliğini artıracak. AQS’in çoğunlukla Akdeniz bölgesine satış yapan tüccarlara aktif bir şekilde kütük, inşaat demiri ve filmaşin sattığı bu dönemde şirketin ürünleri daha fazla talep görebilir.

AQS yılda 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir, 2,2 milyon mt kütük, 1,5 milyon mt inşaat demiri ve 500.000 mt filmaşin üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

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