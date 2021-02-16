AQS doğrudan indirgenmiş demir birimini faaliyete başlattı

Salı, 16 Şubat 2021 17:00:23 (GMT+3) | İstanbul

Cezayir’in en büyük entegre çelik üreticilerinden biri olan Algerian Qatari Steel (AQS), doğrudan indirgenmiş demir birimini faaliyete başlatarak bir kilometre taşını daha başarılı bir şekilde aştı. Tesis doğrudan indirgenmiş demir biriminden yılda 2,5 milyon mt üretim elde edebilecek ve AQS, Mart ayına kadar ticari üretim aşamasına geçmeyi hedefliyor.

AQS, 1,1 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı 2019 yılının sonunda faaliyete sokulduğundan beri kare kütük üretiyor. Şirketin aynı kapasiteye sahip ikinci elektrik ark ocağı ise 2020 yılında faaliyete başlatıldı. Sonuç olarak, doğrudan indirgenmiş demir biriminin faaliyete sokulmasıyla birlikte şirket, kütük üretimi için önceden yaptığı gibi dışarıdan hammadde almak yerine kendi doğrudan indirgenmiş demirini üretecek.

AQS 2017 yılında nihai mamul üretimine başladı ve şu anda yılda 1,5 milyon mt inşaat demiri ile 500.000 mt filmaşin üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirket, iç piyasaya yaptığı satışların yanı sıra, son zamanlarda ihracat piyasasındaki varlığını genişletmek adına bazı önemli adımlar arttı. AQS, ürünlerini dış piyasalara satmak adına Ocak ayının sonunda POSCO International ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmaya göre, POSCO’nun, bu yılın ikinci çeyreğinden yıl sonuna kadar olan dönemde 150.000 mt inşaat demiri, filmaşin ve kütük satması gerekiyor.