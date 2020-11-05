Aperam’ın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde düştü

Perşembe, 05 Kasım 2020 17:36:56 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2020 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, Aperam’ın net kârı çeyreklik bazda %14,3 artış ve yıllık %35,1 düşüşle 24 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %2,8 artış ve yıllık %13,5 düşüşle 841 milyon € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü, artan hacimler, sıkı maliyet kontrolü ve şirketin Brezilya’daki çok ürünlü faaliyetleri nedeniyle çeyreklik bazda %32,6 artış ve yıllık %17,7 düşüşle 65 milyon € oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %14,9 düşüşle 432.000 mt seviyesinde yer aldı. Hem Avrupa hem de Brezilya’daki tesislerin sevkiyat hacmi, ekonomik toparlanmanın etkisiyle ikinci çeyrekte kaydedilen düşük seviyelere kıyasla yükseldi.

Yılın dokuz ayında ise, şirketin net kârı yıllık %37,8 düşüşle 74 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri yıllık %16,3 düşüşle 2,71 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %27,8 düşüşle 184 milyon € oldu. Yılın ilk dokuz ayında Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %9,4 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam CEO’su Timoteo Di Maulo, Corona virüsüne bağlı olarak kaydedilen yavaşlama ve Avrupa’da devam eden fiyat baskısı nedeniyle zorlu rekabet ortamının devam ettiğini belirtti. Aperam dördüncü çeyrekte bir iyileşme bekliyor, ancak bazı olumlu etkenler kısa vadeli olabilir. Şirket ayrıca dördüncü çeyrekte AVFÖK’ünün üçüncü çeyreğe kıyasla artmasını bekliyor.