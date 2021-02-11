Aperam’ın satış gelirleri düşük sevkiyatlar nedeniyle 2020’de düştü

Perşembe, 11 Şubat 2021 15:39:21 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2020 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte, Aperam’ın net kârı çeyreklik bazda %320,8 ve yıllık %248,3 artışla 101 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %8,9 artış ve yıllık %8,4 düşüşle 916 milyon € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü, Avrupa’daki tesislerde artan kapasite kullanımı ve yükselen fiyatlar nedeniyle çeyreklik bazda %144,6 ve yıllık %55,8 artışla 159 milyon € oldu. Dördüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 düşüşle 431.000 mt seviyesinde yer aldı. Avrupa’daki tesislerin sevkiyat hacmi mevsimsel olarak artarken, Brezilya’daki tesislerin sevkiyat hacmi düştü.

Yılın tamamında ise, şirketin net kârı yıllık %18,2 artışla 175 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri düşük sevkiyatlar ve fiyatlar nedeniyle yıllık %14,5 düşüşle 3,62 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %3,9 düşüşle 343 milyon € oldu. 2020 yılında Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %6,1 düşüşle 1,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam’ın CEO’su Timoteo Di Maulo, Avrupa’daki ekonomik iyileşmenin, zorlu piyasa koşullarına rağmen şirketin 2017 yılında kaydedilen zirve seviyeden bu yana en iyi dördüncü çeyrek sonucunu elde etmesini sağladığını belirtti. Aperam, düzenlenmiş AVFÖK’ünün 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre hafifçe artmasını bekliyor.