Anyang Steel, Baotou Weifeng New Material ile işbirliği sözleşmesi imzaladı

Cuma, 30 Eylül 2022 10:57:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Henan eyaletinde bulunan çelik üreticisi Anyang Iron and Steel, Zhoukou üretim merkezinde yıllık 160.000 mt kapasiteli bir taneleri yönlendirilmiş silikon çelik üretim hattı inşa etmek amacıyla İç Moğolistan bölgesinde yer alan Baotou Weifeng New Material Co., Ltd. ile yatırım anlaşması imzaladı.

Anyang Steel, şirketin vasıflı çelik alanına geçişini desteklemek, ürün yapısını iyileştirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak adına Baotou Weifeng New Material ile ortak girişim oluşturmayı planlıyor. Ayrıca Baotou Weifeng New Material, Longdu Electromagnetic New Material Technology Co., Ltd.’nin geçici şirket adı olarak kullanılıyor.

Anyang Steel 102 milyon RMB (14,3 milyon $) yatırım yaparak yeni şirkette %51 hisseye sahip olurken, Baotou Weifeng New Material 98 milyon RMB (13,8 milyon $) yatırımla hissenin %49’una sahip olacak.

Yeni ortak girişimin faaliyet alanları, yüksek manyetikli taneleri yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş silisli çelik üretimi ve satışı, Ar-Ge ve teknik hizmetler olacak.