﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Anyang Steel 2020 net kârının %2,5-22 düşmesini bekliyor

Çarşamba, 13 Ocak 2021 15:05:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Henan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Inc. (Anyang Steel), 2020 yılı ön mali raporunu yayınladı. Şirket net kârının 2019 yılına göre %2,51-22,01, ya da 6,44-56,44 milyon RMB düşerek 200-250 milyon RMB’ye (31-38 milyon $) gerileyeceğini tahmin ediyor.

Şirkete göre, Anyang Steel, 2020’nin ilk çeyreğinde, Covid-19 salgınının olumsuz etkisi nedeniyle net zarar kaydetti. Bu sırada, demir cevheri, kömür, kok ve hurda dahil, artan hammadde fiyatları özellikle dördüncü çeyrekte şirketin kâr oranını düşürdü.

1$= 6,4605 RMB


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13  Oca

Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,22 düştü
13  Oca

Masteel Group’un çelik üretimi 2020’de %5,75 arttı, 2021’de hafifçe düşecek
11  Oca

Çin’de çelik sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Aralık’ta %5 arttı
06  Oca

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe düştü
22  Ara

Çin’in inşaat demiri ve filmaşin üretimi Kasım ayında düştü