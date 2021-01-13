Anyang Steel 2020 net kârının %2,5-22 düşmesini bekliyor

Çarşamba, 13 Ocak 2021 15:05:31 (GMT+3) | Şanghay

Henan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Inc. (Anyang Steel), 2020 yılı ön mali raporunu yayınladı. Şirket net kârının 2019 yılına göre %2,51-22,01, ya da 6,44-56,44 milyon RMB düşerek 200-250 milyon RMB’ye (31-38 milyon $) gerileyeceğini tahmin ediyor.

Şirkete göre, Anyang Steel, 2020’nin ilk çeyreğinde, Covid-19 salgınının olumsuz etkisi nedeniyle net zarar kaydetti. Bu sırada, demir cevheri, kömür, kok ve hurda dahil, artan hammadde fiyatları özellikle dördüncü çeyrekte şirketin kâr oranını düşürdü.

1$= 6,4605 RMB