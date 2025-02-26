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Anyang Iron and Steel varlıklarını yeniden yapılandırıyor

Çarşamba, 26 Şubat 2025 15:46:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Henan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anyang Iron and Steel Co., ana hissedarı Anyang Iron and Steel Group ile varlık takası yapmayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda Anyang Steel Group Yongtong Ductile Iron Pipe ve pelet üretim şirketi Anyang Steel Group Yuhe Yongtong Pellet Co’nun tüm varlıkları elden çıkarılacak. Henan Anyang Steel Group Wuyang Mining’deki öz sermayenin bir kısmı muhafaza edilecek. Böylece Wuyang Mining, Anyang Iron and Steel’in bağlı kuruluşu olacak.

Söz konusu karar halen planlama aşamasında ve henüz taraflar resmi bir anlaşma imzalamadı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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