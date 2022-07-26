Anyang çelik üretim kapasitesini 2025 yılına kadar 15 milyon mt’da tutmayı planlıyor

Salı, 26 Temmuz 2022 11:51:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Henan eyaletine bağlı Anyang yerel yönetimi, 2021-2025 dönemine yönelik çevre koruma ve ekolojik iktisadi gelişim planını yayımladı. Buna göre, Anyang şehrindeki çelik üreticilerinin sayısı 8’den 4’e, yüksek fırın sayısı 16’dan 7’ye ve konvertör sayısı ise 16’dan 9’a düşürülecek. Böylece, şehrin çelik üretim ve demir izabe kapasitesi 2025 yılına kadar 14-15 milyon mt seviyesinde tutulacak.

Anyang yönetimi çelik endüstrisini en iyi hale getirmek adına düzenleyecek ve çelik şirketlerinin birleşmesini sağlayacak. Sektörde yeşil gelişim politikası izlenecek, çelik üreticilerinin sayısı azaltılacak ve kalite ile verimliliğin iyileştirilmesi hedeflenecek. Buna ek olarak, çelik projelerinin birleşimi ve inşası A seviye ulusal çevre koruma gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilecek.