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Ansteel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %465,21 arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 11:42:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Liaoning eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Group (Ansteel Group), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde, şirketin faaliyet kârı yıllık %52,5 artışla 108,53 RMB (17 milyar $) ve net kârı yıllık %465,21 artarak 7,49 milyar RMB (1,2 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirketin faaliyet kârı yıllık %35,69 artışla 35,99 milyar RMB (5,6 milyar $) olurken, net kârı ise yıllık %179,52 artarak 2,30 milyar RMB (360 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin  mali sonuçlar  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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