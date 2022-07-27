Anshan Steel Group üretim tesislerinde bakım çalışması gerçekleştirecek

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 11:49:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Group, 1.700 mm sıcak haddeleme biriminde 28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde 7 gün, 1.780 mm sıcak haddeleme biriminde 10-25 Ağustos tarihlerinde 16 gün, 3 ve 4 No’lu soğuk haddeleme birimleri ile inşaat demiri üretim hatlarında ise Ağustos ayının tamamında olmak üzere 31 gün bakım çalışması uygulayacağını açıkladı.

Bu bakım çalışması, söz konusu birimlerde üretimin sırasıyla 42.000 mt, 160.000 mt, 62.000 mt, 62.000 mt ve 124.000 mt azalmasına yol açacak. Öte yandan, üretici 2.600 metreküplük yüksek fırınında ise üretimi 7 günlüğüne durduracak ve bu da üretimin 42.000 mt azalmasıyla sonuçlanacak.