Anglo American’ın Minas-Rio tesisindeki demir cevheri üretimi 2020’de %4 arttı

Perşembe, 28 Ocak 2021 13:52:23 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Minas-Rio tesisinde yıllık %5 artışla 6,5 milyon mt ürettiğini açıkladı. Bu artış, üçüncü çeyrekte boru hattının rutin kontrol için bir ay boyunca planlı bir şekilde durdurulmasının ardından devam eden güçlü performansı yansıtıyor. Şirket, 2020 yılında Minas-Rio projesinde yıllık %4 artışla 24,1 milyon mt demir cevheri üretti.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde, şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi, 2021 yılında da devam eden yoğun yağışlar ve Sishen ile Kolomela tesisindeki operasyonel sorunlar nedeniyle yıllık %19 düşüşle 9,6 milyon mt’a geriledi. Söz konusu çeyrekte, Kumba madeninden yapılan demir cevheri satışları yıllık %3 düşüşle 10,1 milyon mt oldu. 2020 yılında şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %13 düşüşle 37 milyon mt’a geriledi.

Anglo American’ın 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki kömür üretimi, 2020 yılının Mayıs ayında yaşanan gaz kazası ve jeoteknik zorluklar nedeniyle Moranbah tesisinin üretiminin düşmesinin ardından Grosvenor’daki faaliyetlerin askıya alınması nedeniyle çeyreklik bazda %14 ve yıllık %33 düşüşle 4,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında, şirketin kömür üretimi bir önceki yıla göre %26 düşüşle 16,8 milyon mt oldu.

Şirketin 2021 yılı için demir cevheri üretim tahmini, Kumba madeninde 40-41 milyon mt ve Minas-Rio projesinde 24-26 milyon mt olmak üzere 64-67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin söz konusu yıl için kömür üretim tahmini ise Corona virüsünden dolayı oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle 18-21 milyon mt seviyesinde yer alıyor.