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Anglo American Brazil’in Minas-Rio tesisindeki demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte düştü

Cuma, 23 Ekim 2020 11:32:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Anglo American Brazil, Minas-Rio tesisinde demir cevheri üretiminin üçüncü çeyrekte yıllık %18 düşüşle 5 milyon mt olduğunu açıkladı. Bu düşüş, projenin sulu taşıma hattındaki bakım çalışması nedeniyle gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Eylül dönemindeyse, tesisin demir cevheri üretimi yıllık %4 artışla 17 milyon mt oldu.

Anglo American Brazil, üçüncü çeyrekte Minas-Rio tesisinin demir cevheri fiyatlarının, yılın ilk yarısında kaydedilen ortalama 88$/mt FOB’a kıyasla 96$/mt FOB’a yükseldiğini söyledi.

Anglo American, Minas-Rio tesisi için demir cevheri üretimine dair beklentisinin değişmeyerek yıllık 22-24 milyon mt aralığında kaldığını, ancak bu tahminin Covid-19 ile alakalı olası kesintilere bağlı olarak değişebileceğini belirtti.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Brezilya  Güney Amerika  madencilik  Anglo American  üretim  |  benzer haberler »


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