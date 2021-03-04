Anglo American Brazil, Minas-Rio tesisine 250 milyon $’a kadar yatırım yapacak

Perşembe, 04 Mart 2021 11:52:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Anglo American Brazil, 2021 yılında Minas-Rio tesisine 200 ila 250 milyon $ arasında yatırım yapmayı planlıyor.

Söz konusu yatırım, şirketin 529 kilometre uzunluğundaki Minas-Rio pelet taşıma hattı projesinin üçüncü aşamasını tamamlamak için planladığı 1 milyar $ değerindeki yatırımın bir parçası.

Anglo American Brazil, 200-250 milyon $ değerindeki yatırımı Minas-Rio tesisindeki demir cevheri üretimini artırmak için de kullanacak. Şirket, 2022’ye kadar 26,5 milyon mt kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Anglo American Brazil, Covid-19 salgını nedeniyle yerel ve küresel piyasada oluşan belirsizliklere rağmen demir cevheri talebinin artmasını bekliyor.