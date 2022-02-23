Angang Group 22 Şubat-8 Mart tarihleri arasında sıcak sac hattında bakım çalışması yapacak

Çarşamba, 23 Şubat 2022 11:45:22 (GMT+3) | Şanghay

Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Anyang Steel Group (Angang Group) 1.780 mm genişliğindeki sıcak sac üretim hattında 22 Şubat-8 Mart tarihleri arasında bakım çalışmaları yürüteceğini ve bu süreçte günlük ortalama sıcak sac üretiminin 10.000 mt düşeceğini duyurdu.

Şirket ayrıca 8 Mart-5 Nisan tarihleri arasında orta kalınlıkta levha üretim hattında da bakım çalışmaları yapacak. Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle orta kalınlıkta levha üretiminin ne kadar düşeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.