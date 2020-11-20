Andhra Pradesh hükümeti yeni çelik tesisi projelerine 405 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 20 Kasım 2020 17:15:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyalet hükümeti, bu ayın başında bir iş ortağı seçmek için yedi haftalık süre belirlemesinin hemen ardından, , eyalet içinde yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi inşa etmek için 405 milyon $ yatırım yapmaya karar verdi.

Bir hükümet yetkilisi, söz konusu yatırımın, Andhra Pradesh hükümetinin özel amaçlı kurumu AP High Grade Steel Limited ile daha sonrasında hükümetin özsermaye hissesini alması koşuluyla seçilecek olan yerli veya yabancı bir özel yatırımcının ortak girişimine aktarılacağını söyledi. Tesis ve ekipmanlar, İtalya merkezli Danieli, Lüksemburg merkezli Paul Wurth ve İngiltere merkezli Primetals Technologies gibi imalatçılardan tedarik edilecek.

Eyalet hükümeti halihazırda 3.295 dönüm arazi tahsis etti ve ayrıca seçilecek çelik şirketine demir cevheri tedariki yapılması adına devlete bağlı madenci NMDC Limited ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.