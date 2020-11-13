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Andhra Pradesh eyaleti yeni çelik tesisi inşaatının başlangıcı için son tarihi belirledi

Cuma, 13 Kasım 2020 14:45:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh Eyalet Başbakanı Jagan Mohan Reddy, Kadapa bölgesinde yeni bir çelik tesisi inşa etmek için başvuruda bulunan yerli ve yabancı yedi şirketten hangisinin seçileceğinin belirlenmesine dair yedi hafta süre tanıdı.

Bir hükümet yetkilisi, Başbakan’ın ayrıca, seçilen şirketin projenin inşaatına başlaması için bir aylık bir süre belirlediğini söyledi.

Eyalet hükümeti, kendisini yeni çelik tesisinin inşasında seçilen şirketle iş ortağı olarak temsil etmesi için AL High Grade Steel Limited adında özel amaçlı bir kurum oluşturdu.

Bu yılın başlarında iş ortağı bulmak için açıklanan niyet beyanı, yerli ve yabancı toplam yedi çelik şirketinden geri dönüş aldı. Eyalet hükümeti halihazırda 3.295 dönüm arazi tahsis etti ve ayrıca devlete bağlı madenci NMDC Limited ile seçilecek çelik şirketine demir cevheri tedariki yapması adına bir mutabakat anlaşması imzaladı.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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