Andhra Pradesh eyalet hükümeti RINL’ın özelleştirilmesine karşı çıktı

Salı, 09 Şubat 2021 14:43:11 (GMT+3) | Kalküta

Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) şirketinin bulunduğu Andhra Pradesh eyaletinin hükümeti, devletin RINL’ı özelleştirme kararına karşı artan tepkiler nedeniyle kararın geri çekilmesi için protestoculara destek verdi.

Bir hükümet yetkilisine göre, Andhra Pradesh Başbakanı Jagan Mohan Reddy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’den RINL’ın hisselerinin tamamının satılarak özelleştirilmesi kararının geri çekmesini talep etti. Reddy ayrıca Andhra Pradesh hükümetinin, RINL’ı ekonomik olarak iyileştirmek adına Madencilik Bakanlığı’yla iş birliği yapacağını belirtti.

Eyalet Başbakanı, küresel çelik endüstrisindeki olumsuz durumlar nedeniyle RINL’ın 2014-15 döneminden beri zarar kaydettiğini ve borçlarını ödemekte zorlandığını söyledi. RINL’ın üretim maliyetini artıran başlıca yapısal sorunlardan biri de şirketin kendine ait madeni olmayışı. Bu durum şirketin faaliyet gücünü ve kârlılığını etkiliyor.

İşçileri temsil eden sendikalar, şirketin özelleştirilmesine karşı çıkmak amacıyla ortak bir platform oluşturdu. Birçok parti de son günlerde yolların kapatılması ve kamu kuruluşlarında grev yapılması dahil olmak üzere bir program başlattı.

Hindistan’da Bakanlar Kurulu Ekonomik İlişkiler Komitesi yakın zaman önce, devlete bağlı RINL’ın hisselerinin tamamının stratejik olarak satılmasını ve yönetiminin özel yatırımcılara bırakılmasını onaylamıştı.