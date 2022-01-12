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Amurstal Asya’ya ihraç edilmek üzere POSCO International’a 1 milyon mt kütük sevkiyatı yaptı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 12:20:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli çelik üreticisi Amurstal, POSCO'nun ticaret kolu Güney Koreli POSCO International’a Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine ihracat yapılması amacıyla1 milyon mt çelik kütük sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

2018 yılının Haziran ayında şirketler arasında bir tedarik mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Ortaklık, Amurstal’ın ciddi bir miktarda ürün satışını garanti altına alırken, tesisi geliştirmek için son iki yılda alınan önlemler üretim hacmini artırarak 1,2 milyon mt çeliğe yükseltecek.

Şirketin Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya ülkelerine yaptığı ihracat, tesisin satışlarının %60’ını oluştururken, satışların %40’ı iç piyasaya yapılıyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  kütük  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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