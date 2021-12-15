American Precoat Hindistan’da elektrogalvanizleme tesisi kuruyor

Çarşamba, 15 Aralık 2021 10:43:32 (GMT+3) | Kalküta

ABD merkezli vasıflı çelik üreticisi American Precoat’un Hindistan birimi American Precoat Specialty Limited (APSL) Gujarat eyaletinde elektrogalvanizli çelik üretimi için yeni tesis kuracağını bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirket her yıl Güney Kore, Çin ve Tayvan’dan elektrogalvanizli çelik ithalatı için milyonlarca dolar harcayan yerel otomotiv sektörü için elektrogalvanizli çelik ürünleri üretmeyi planlıyor.

American Precoat, Hindistan hükümetinin ‘Hindistan’da üret’ politikası doğrultusunda ithal edilen çeliği ikame etmek için üretim yapacak.