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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %18,8 arttı

Salı, 24 Ağustos 2021 11:07:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Temmuz ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %24,7 artışla 3,02 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %18,8 artışla 20,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak, yılın ilk yedi ayında ülkenin ham çelik üretimi, 2018 yılında kaydedilen seviyenin altında kalmaya devam etti.

Temmuz ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %25 artışla 1,93 milyon mt, yılın ilk yedi ayında ise yıllık %20 artışla 14,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %23,8 artışla 2,81 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde yıllık %20,9 artışla 21,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  hammaddeler  Almanya  ham çelik  pik demir  |  benzer haberler »


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