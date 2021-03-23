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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %2,6 düştü

Salı, 23 Mart 2021 11:18:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,4 düşüşle 3,09 milyon mt oldu. Geçtiğimiz birkaç ayda kaydedilen temkinli yükseliş eğilimi Şubat ayında devam etmedi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle 6,40 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Şubat ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %8,4 düşüşle 1,95 milyon mt, yılın ilk iki ayında ise yıllık %0,5 düşüşle 4,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %5,9 düşüşle 2,78 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yıllık %1,8 artışla 5,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  Avrupa Birliği  pik demir  hammaddeler  çelik üretimi  Almanya  |  benzer haberler »


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