Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %2,6 düştü

Salı, 23 Mart 2021 11:18:28 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,4 düşüşle 3,09 milyon mt oldu. Geçtiğimiz birkaç ayda kaydedilen temkinli yükseliş eğilimi Şubat ayında devam etmedi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle 6,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %8,4 düşüşle 1,95 milyon mt, yılın ilk iki ayında ise yıllık %0,5 düşüşle 4,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %5,9 düşüşle 2,78 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yıllık %1,8 artışla 5,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi.