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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %9 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 11:51:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %31,5 artışla 3,36 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %9 artışla 13,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %27,1 artışla 2,09 milyon mt, yılın ilk dört ayında ise yıllık %8,2 artışla 8,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %35 artışla 2,96 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Nisan döneminde yıllık %11,3 artışla 12,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  Almanya  pik demir  çelik üretimi  Avrupa Birliği  hammaddeler  |  benzer haberler »


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