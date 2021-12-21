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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %13,5 arttı

Salı, 21 Aralık 2021 09:48:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 3,36 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %13,5 artışla 36,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %5,1 artışla 2,20 milyon mt, yılın ilk 11 ayında ise yıllık %15,6 artışla 23,39 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %4,3 artışla 2,79 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Kasım döneminde yıllık %14,4 artışla 32,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  Almanya  pik demir  ham çelik  Avrupa Birliği  hammaddeler  |  benzer haberler »


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