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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %16,1 arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 12:08:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,7 artışla 3,34 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %16,1 artışla 29,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Almanya’nın ham çelik üretimindeki toparlanma üçüncü çeyrekte de devam etti, ancak küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve artan enerji maliyetleri, çelik sektörüne yönelik riskleri artırıyor.

Eylül ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %11,6 artışla 2,01 milyon mt, yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %17,6 artışla 18,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %10,8 artışla 2,96 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Eylül döneminde yıllık %17,8 artışla 26,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  pik demir  hammaddeler  ham çelik  Almanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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