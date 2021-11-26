Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %15,1 arttı

Cuma, 26 Kasım 2021 10:42:43 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 3,65 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %15,1 artışla 33,56 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %10,5 artışla 2,29 milyon mt, yılın ilk 10 ayında ise yıllık %16,8 artışla 21,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %1,4 düşüşle 3,05 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Ekim döneminde yıllık %15,5 artışla 29,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.