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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %15,1 arttı

Cuma, 26 Kasım 2021 10:42:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %7 artışla 3,65 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %15,1 artışla 33,56 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %10,5 artışla 2,29 milyon mt, yılın ilk 10 ayında ise yıllık %16,8 artışla 21,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %1,4 düşüşle 3,05 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Ekim döneminde yıllık %15,5 artışla 29,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  pik demir  Almanya  çelik üretimi  hammaddeler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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