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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde %16,9 arttı

Cuma, 24 Eylül 2021 10:03:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla 2,92 milyon mt oldu. Ülkenin ham çelik üretimindeki yükseliş sürdü, ancak artış hız kaybetti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %16,9 artışla 26,56 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %7 artışla 1,94 milyon mt, yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %18,3 artışla 16,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %2,9 artışla 2,47 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yıllık %18,7 artışla 23,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  ham çelik  pik demir  çelik üretimi  Almanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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