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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %3,7 düştü

Cuma, 22 Nisan 2022 10:48:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Nisan ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %11,8 düşüşle 3,33 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 9,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Federasyon verilerin Ukrayna'daki savaşın ilk etkilerini ve enerji piyasalarındaki sıkıntılı durumu yansıttığını belirtti.

Nisan ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %12,3 düşüşle 2,04 milyon mt, yılın ilk dört ayında ise yıllık %5,1 düşüşle 6,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %13,1 düşüşle 2,93 milyon mt olurken, bu yıl Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,4 düşüşle 8,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: pik demir ham çelik hammaddeler Almanya Avrupa Birliği çelik üretimi 

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