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Alman üreticiler doğal gaz vergisi nedeniyle ekstra maliyetlerle karşı karşıya kalacak

Cuma, 19 Ağustos 2022 15:54:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik ve metal işleme sektörü federasyonu Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) hükümetin ek doğal gaz vergisi kararının bazı çelik şirketleri için çalışan başına 17.000 € ek maliyet yaratacağı konusunda uyardı.

Karara göre, doğal gaz ithalat hacminin azalmasından etkilenen doğal gaz ithalatçılarını desteklemek için imalat sanayilerine Ekim ayından itibaren 2.419 cent/kWh ek doğal gaz vergisi uygulanacak. Hükümet bu kararla doğalgaz arzının istikrarını korumayı hedefliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya’nın doğal gaz tekeli Gazprom şu anda Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden, anlaşılan hacimlerin yalnızca beşte birini tedarik ediyor.

WSM, doğal gaz fiyatlarındaki artış Alman üreticilerin yurt dışındaki rakiplerini de etkilerken, ek verginin yalnızca Alman şirketleri etkileyerek sektörün uluslararası rekabet gücünün sürdürülebilirliğine zarar vereceğini belirtti.

Federasyon bu ek vergi kararı karşısında hükümetten, doğal gazla faaliyetlerini yürüten şirketlerin maliyet yükünü azaltmaları için verginin uygulamaya geçme tarihini ertelemesini ve doğal gaz ithalatçılarını desteklemek için ara finansman düzenlemesini istedi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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