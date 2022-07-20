Alman ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi yeni uzun mamul haddehanesinin temelini attı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 13:54:54 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin açıklamasına göre, İtalyan çelik üreticisi Feralpi Group’un Almanya’da bulunan bağlı kuruluşu ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi yeni haddehanesinin temelini attı. Danieli tarafından tedarik edilecek haddehanenin 2024 yılında devreye alınması bekleniyor.

Riesa tesisinde kurulacak yeni uzun mamul haddehanesi şirketin yıllık çelik üretimini 1,3 milyon mt’a çıkaracak ve en az 100 kişilik istihdam yaratacak.

Yeni haddehane mevcut sürekli döküm ünitesine doğrudan bağlı olacak. Kesintisiz haddeleme işlemi için ayrıca kütük kaynaklama ünitesi de hatta eklenecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni haddehane sayesinde ESF 8 tonluk rulolar üretebilecek, bu da 8-25 mm ebadında çubuklardan elde edilen dünyadaki en ağır rulo olacak.