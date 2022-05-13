﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Alman ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi yeni uzun mamul haddehanesi kuracak

Cuma, 13 Mayıs 2022 15:07:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Alman çelik üreticisi ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi’nin Riesa tesisinde kurulmak üzere yeni uzun mamul haddehanesi tedarik edecek. Yeni tesis, mevcut sürekli döküm ünitesine doğrudan bağlı olacak. Kesintisiz haddeleme işlemi için ayrıca kütük kaynaklama ünitesi de hatta eklenecek. Yeni tesis sayesinde ESF 8 tonluk rulolar üretebilecek, bu da 8-25 mm ebadında çubuklardan elde edilen dünyadaki en ağır rulo olacak. Tesisin 2024 yılının ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

Feralpi Group Başkanı Giuseppe Pasini, “Bu sayede ürün gamımıza daha iyi kaliteli ürünler eklemekle kalmayıp, ekonomi ve çevre açısından tüm sektöre katma değer sağlamış olacağız. 8 tonluk rulolar müşterilerimiz için bir avantaj olacak, üretim süreçleri daha verimli hale gelecek ve hurda üretimi azalacak. Feralpi için bu yatırım maliyetlerin düşmesini sağlayacak ve hedeflerimiz doğrultusunda daha az karbon ayak izi bırakarak çelik üretebileceğiz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği çelik üretimi yatırım 

Benzer haberler

04 May

Almanya çelik sektöründe emisyonları azaltmak için ek 5 milyar € yatırım yapacak
15 Şub

Thyssenkrupp rekabet gücünü artırmak için Duisburg ve Bochum tesislerini yenileyecek
28 Ağu

ThyssenKrupp karbon salımını azaltmak için hidrojen bazlı bir tesis kurmayı planlıyor
25 Ağu

Dillinger ve Saarstahl hidrojen bazlı çelik üretimine başladı
06 Tem

SMS Group Outokumpu Nirosta'nın yağ işleme tesisini yenileyecek
14 Eki

Outokumpu Nirosta Krefeld’deki soğuk haddeleme tesisini yenileyecek
26 Eyl

Saarstahl filmaşin tesisini yeniliyor
22 Ağu

ArcelorMittal Duisburg tesisine 4 yılda 267 milyon $ yatırım yaptı
23 Tem

ThyssenKrupp Duisburg-Beeckerwerth tesisindeki sürekli döküm ünitesini yeniliyor
11 Tem

SMS Siemag Alman Wuppermann Group için şerit işleme hattı tedarik edecek