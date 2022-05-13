Alman ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi yeni uzun mamul haddehanesi kuracak

Cuma, 13 Mayıs 2022 15:07:15 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Alman çelik üreticisi ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi’nin Riesa tesisinde kurulmak üzere yeni uzun mamul haddehanesi tedarik edecek. Yeni tesis, mevcut sürekli döküm ünitesine doğrudan bağlı olacak. Kesintisiz haddeleme işlemi için ayrıca kütük kaynaklama ünitesi de hatta eklenecek. Yeni tesis sayesinde ESF 8 tonluk rulolar üretebilecek, bu da 8-25 mm ebadında çubuklardan elde edilen dünyadaki en ağır rulo olacak. Tesisin 2024 yılının ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

Feralpi Group Başkanı Giuseppe Pasini, “Bu sayede ürün gamımıza daha iyi kaliteli ürünler eklemekle kalmayıp, ekonomi ve çevre açısından tüm sektöre katma değer sağlamış olacağız. 8 tonluk rulolar müşterilerimiz için bir avantaj olacak, üretim süreçleri daha verimli hale gelecek ve hurda üretimi azalacak. Feralpi için bu yatırım maliyetlerin düşmesini sağlayacak ve hedeflerimiz doğrultusunda daha az karbon ayak izi bırakarak çelik üretebileceğiz,” şeklinde konuştu.