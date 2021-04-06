Alman çelik sac işleyicileri koruma önlemlerine karşı çıktı

Salı, 06 Nisan 2021 16:10:48 (GMT+3) | İstanbul

Alman Çelik Sac İşleticileri Derneği (IBU), Alman Soğuk Haddeciler Derneği’yle (FVK) birlikte AB Komisyonu’na bir mektup göndererek çelik ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin uzatılması olasılığını protesto ettiklerini belirtti.

Mektuba göre, ithalat korkulduğu gibi çok fazla gerçekleşmedi, ithalat kotaları düşüyor ve küresel çelik kapasiteleri yönetilebilir durumda. Ayrıca AB çelik sektörü için bir tehlike olmadığı, hatta sektörün arz sıkıntısından yararlandığı ifade edildi.

IBU Genel Müdürü Bernhard Jacobs, “Önlemleri uygulamaya devam etmek, sektöre yönelik ciddi zarar tehdidi olmadığından DTÖ’ye uyumlu olmayacak. Çelik sektörünün 12 AB ülkesinin ekonomi bakanlıkları tarafından desteklenen argümanları, yanlış yorumlanmış ve dikkate alınmamış verilere dayanıyor. Koruma önlemlerinin uzatılması için yeterli kanıt yok,” dedi.

Çelik sektörüne göre, mevcut arz sıkıntısı göz önüne alındığında çelik talebi henüz toparlanmadı. Koruma önlemlerini savunanlar, 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın düşmesini göz ardı ediyor. FVK Genel Müdürü Martin Kunkel, Avrupa Komisyonu’nun ilgili tüm zaman dilimlerini ve ürünleri dahil etmesi gerektiğini belirtti.

IBU ve FVK, istatistiklerin 2020 yılında haddelenmiş çelik ithalatının düşük olduğunu gösterdiğini ve düşüşlerin Corona virüsünden önce de görüldüğünü belirtti.