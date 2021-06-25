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Alman Çelik Geri Dönüşümcüleri, hükümetin karbonsuzlaştırma planında hurdayı dikkate almamasını eleştirdi

Cuma, 25 Haziran 2021 15:42:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV), çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasında federal hükümetin tek odak noktasının hidrojen sektörünün geliştirilmesi olmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. BDSV, federal hükümetin revize edilen çelik eylem planında karbon salımını azaltmak için çelik ve alaşımlı çelik hurda kullanımının göz ardı edilmesini eleştirdi.

Çelik üretiminde kullanılan hurdanın ton başına 1,67 mt ve paslanmaz çelik hurdanın ton başına 4,3 mt karbon tasarrufu sağladığını açıklayan BDSV, 2050 yılına kadar çelik üretiminde karbon salımını azaltma hedefine ulaşmak isteniyorsa bu büyük karbon tasarrufu potansiyelini göz ardı etmenin akıllıca olmadığını belirtti.

Fraunhofer IMW Institute, BDSV tarafından başlatılan bir araştırma projesinin parçası olarak, hurda kullanımını teşvik etmek için çelik geri dönüşüm sektörünün AB Emisyon Ticareti Sistemine katılma olasılığını inceliyor. Ayrıca, BDSV, AB’den yapılan “atık” ihracatının kısıtlanması olasılığından endişe duyduğunu, hurda “atık” tanımına girdiğinden ihracatının kısıtlanabileceğini ifade etti. BDSV, hurdanın atık değil, bir iklim koruma ürünü olduğunu belirtti.

BDSV, “İhracat engelleri, hurdanın daha az toplanması ve işlenmesi, araştırma ve geliştirme dahil olmak üzere daha az yatırım yapılması ve dünya pazarında hurda fiyatlarının artık serbestçe gelişmemesiyle sonuçlanacak, bu da çelik geri dönüşümü için ekonomik temel kaybı olacak,” diye ekledi.


Etiketler: hammaddeler  Avrupa Birliği  hurda  Almanya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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