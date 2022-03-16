Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Avrupalı ​​çelik geri dönüşümcüleri enerji ve hammadde fiyatlarındaki artıştan etkilendi

Çarşamba, 16 Mart 2022 16:43:36 (GMT+3) | İstanbul

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV) Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin çelik geri dönüşüm şirketleri de dahil olmak üzere Almanya ve Avrupa sektörlerini etkilediğini belirtti. Birlik politikacılardan AB Yeşil Anlaşması’nda belirtilen iklim koruma hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen şirketler için mümkün olan en kısa sürede mali yardım başlatmalarını istedi.

Ukrayna ve Rusya dünyanın en önemli hammadde ve enerji tedarikçileri arasında yer aldığından, mevcut durum özellikle hammadde ve enerji piyasalarında ekonomik belirsizliğe neden oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle elektrik maliyetleri şu anda oldukça değişken. 24 Şubat tarihinde elektrik fiyatları yaklaşık 200€/MWh seviyesindeyken, 8 Mart tarihinde 395€/MWh, 9 Mart tarihinde ise 620€/MWh seviyesine yükseldi, ancak daha sonra fiyatlar 440€/MWh seviyesine geriledi. Çelik geri dönüşümü, çelik sektörü için değerli hammaddeler üretebilmek ve tedarik edebilmek için büyük miktarda enerji gerektirdiğinden, bu fiyat artışları çelik geri dönüşüm şirketleri için büyük bir yük. Buna ek olarak doğal gaz da bir yıl öncesine göre yaklaşık dört kat daha pahalı.