﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Avrupalı ​​çelik geri dönüşümcüleri enerji ve hammadde fiyatlarındaki artıştan etkilendi

Çarşamba, 16 Mart 2022 16:43:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV) Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin çelik geri dönüşüm şirketleri de dahil olmak üzere Almanya ve Avrupa sektörlerini etkilediğini belirtti. Birlik politikacılardan AB Yeşil Anlaşması’nda belirtilen iklim koruma hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen şirketler için mümkün olan en kısa sürede mali yardım başlatmalarını istedi.

Ukrayna ve Rusya dünyanın en önemli hammadde ve enerji tedarikçileri arasında yer aldığından, mevcut durum özellikle hammadde ve enerji piyasalarında ekonomik belirsizliğe neden oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle elektrik maliyetleri şu anda oldukça değişken. 24 Şubat tarihinde elektrik fiyatları yaklaşık 200€/MWh seviyesindeyken, 8 Mart tarihinde 395€/MWh, 9 Mart tarihinde ise 620€/MWh seviyesine yükseldi, ancak daha sonra fiyatlar 440€/MWh seviyesine geriledi. Çelik geri dönüşümü, çelik sektörü için değerli hammaddeler üretebilmek ve tedarik edebilmek için büyük miktarda enerji gerektirdiğinden, bu fiyat artışları çelik geri dönüşüm şirketleri için büyük bir yük. Buna ek olarak doğal gaz da bir yıl öncesine göre yaklaşık dört kat daha pahalı.


Etiketler: üretim  Almanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Mar

AB Rusya ve Belarus’un kota tonajlarını diğer ülkelere dağıttı
16 Mar

Ford Otosan Romanya’da bulunan Craiova tesisini satın alarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor
08 Mar

Tenova ve Salzgitter karbon salımını azaltmak için mutabakat anlaşması imzaladı
23 Şub

Bosch Reutlingen’de yarı iletken çip üretim tesislerine yatırım yapacak
17 Şub

Thyssenkrupp yüksek fırında hidrojen kullanımını genişletecek